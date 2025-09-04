Чотири людини підірвалися на бойовій частині ворожого дрона

У четвер, 4 вересня, на Харківщині загинули двоє людей, які намагалися розібрати російський FPV-дрон. Ще двоє людей отримали поранення, наразі їх готуються евакуювати, повідомив голова Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Інцидент стався близько 09:00 у Козачій Лопані на Харківщині. Четверо чоловіків намагалися розібрати ворожий дрон, проте він здетонував.

«За попередньою інформацією, чоловіки “затрофеїли” один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті двоє осіб 51 та 41 років загинули на місці, ще двоє чоловіків 49 та 36 років отримали численні уламкові поранення та опіки», – повідомив Задоренко.

Голова МВА додав що у зв’язку з критичною безпековою ситуацією, спричиненою активністю російських дронів та інших снарядів над селищем, місцева влада опрацьовує варіанти евакуації поранених внаслідок інциденту. Після евакуації їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу.

Зазначимо, Козача Лопань розташована на півночі від Харкова та за 6 км від українсько-російського кордону. Село перебувало під окупацією перші місяці повномасштабної війни Росії проти України – у вересні 2022 року ЗСУ звільнили Козачу Лопань та селище Великий Бурлук на Харківщині.