На Харківщині поліція затримала чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки

Правоохоронці вилучили речові докази у квартирі зловмисника

Харківська поліція затримала чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки. Повідомлення про інцидент надійшло до працівників Балаклійського відділу, які встановили особу зловмисника за годину, інформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

Як зазначається, інцидент стався у суботу, 13 січня, близько 13:00. 29-річна мешканка одного з селищ повідомила, що невідомий чоловік поглумився над її малолітньою донькою. За годину зловмисника було затримано та доставлено до відділу поліції.

«Ним виявився 34-річний мешканець того ж селища, де мешкає сім'я потерпілої. Чоловік перебуває на обліку лікаря психіатра та систематично проходить лікування у спеціалізованому закладі. Він одружений та має дитину», – йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Балаклійського відділу поліції Сергія Зінчука, вдень школярка разом із молодшим братом та бабусею пішли щедрувати по рідному селищу. «На вулиці до них підійшов незнайомець та запропонував прощедрувати. Бабуся залишилась на дворі чекати онуків. Злодій завів дітей до квартири. Хлопчик залишився у коридорі. Чоловік завів дівчинку до спальні, де поглумився на нею», - йдеться у повідомленні.

Після того, як дитина повернулася додому, вона усе розповіла. Мати негайно ж викликала поліцію. Правоохоронці вилучили речові докази. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.