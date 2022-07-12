Колаборанти і окупанти пропонують жителям Херсонщини «продавати» інформацію про місцевих патріотів. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Окупаційна влада Херсонщини разом з колаборантами звернулася до жителів області із закликом «продавати» інформацію про місцевих патріотів, людей з проукраїнською позицією.

«Фейкова ВЦА Херсонської області звернулася до жителів Херсонщини із закликом «продавати» інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну «голову». Не судіть херсонців по собі, продажна нечисть!», – наголосив Соболевський.

Він не вказав ціни, яку пропонують за інформацію.

Соболевський оприлюднив перелік категорій осіб, яким загрожує небезпека. Це:

співробітники СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, члени націоналістичних партій, громадських організацій та збройних формувань націоналістів, які залишилися в Херсоні або інших населених пунктах області;

люди, які ведуть антиросійські сайти, канали та групи в Інтернеті, а також ті, які передають на такі ресурси дані про російських військових, співробітників окупаційної адміністрації;

журналісти, волонтери та активісти, які збирають про окупантів аудіовізуальну інформацію;

активісти, які розклеюють листівки чи наносять написи на будинки проукраїнського змісту або ж завдають збитків «офіційній зовнішній агітації та рекламі».

Окупанти також закликали жителів Херсонщини «здавати» інформацію про квартири чи будівлі, де можуть збиратися, переховуватися чи проживати проукраїнські активісти.

Нагадаємо, що раніше міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів окупованого півдня до якнайшвидшої евакуації.