Смертельна аварія сталася 2 липня у селі Бокиївка Хмельницького району

Вранці 2 липня у селі Бокиївка Хмельницького району сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 42-річний водій Renault Master. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 2 липня близько 7:30 на трасі сполученням Стрий – Знам’янка – Ізварине. За даними слідства, зіткнулися автомобіль Renault Master під керуванням 42-річного тернополянина та вантажівка MAN, за кермом якої перебував 26-річний житель Хмельницького.

«Водія легковика госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні, де від отриманих травм він помер», – зазначають поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.