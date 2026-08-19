Переїзд перекрили через капітальний ремонт залізничної колії

На Хмельниччині майже на два місяці закрили для руху транспорту залізничний переїзд на дорозі місцевого значення Радівці – Степівка. Там проводитимуть капітальний ремонт залізничної колії. Про це повідомила Хмельницька ОВА.

За інформацією виробничого підрозділу «Жмеринська дистанція колії» АТ «Укрзалізниця», ремонтні роботи на парній колії перегону Комарівці – Сербинівці триватимуть з 18 серпня до 7 жовтня.

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На цей період повністю закриють залізничний переїзд 1159 км ПК 10, який перетинає автомобільну дорогу місцевого значення О230509 Радівці – Степівка.

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Ділянка Радівці – Степівка (клікніть на фото для збільшення)

Переїзд буде закритий для будь-якого транспорту цілодобово та безперервно протягом усього періоду ремонту.

За даними ОВА, альтернативних маршрутів об’їзду немає.

Водіїв просять врахувати обмеження під час планування поїздок.