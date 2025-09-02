Смертельна аварія сталася 22 вересня 2024 року поблизу в селі Почапинці Камʼянець-Подільського району

Чемеровецький районний суд Хмельницької області виніс вирок Володимиру Кухаришену та Миколі Семергєєву за смертельну ДТП. Обвинувачені порушили правила дорожнього руху та на швидкості зіткнулися легковиками. Унаслідок цього загинув семирічний хлопчик і травмувалися троє людей. Проте замість реального покарання обидва винуватці отримали іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 27 серпня, аварія сталася 22 вересня 2024 року в селі Почапинці Камʼянець-Подільського району. За даними слідства, на той момент 45-річний житель села Жабинці на автомобілі ВАЗ зіткнувся зі Škoda Octavia, за кермом якого перебував 36-річний мешканець Кам’янця-Подільського. Обидва легковики врізалися у відбійник і перекинулися у кювет.

У результаті ДТП семирічний пасажир автомобіля Škoda Octavia загинув на місці події. Важко травмувався ще один 11-річний хлопчик. Його госпіталізували до реанімації. Також травми отримали водій легковика та 30-річна пасажирка.

Під час досудового розслідування зʼясувалося, що водій Škoda Octavia їхав зі швидкістю 100 км/год (при допустимій 50 км/год) та під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Водночас водій автомобіля ВАЗ не переконався на перехресті, що поворот буде безпечним і рушив, внаслідок чого і відбулося зіткнення.

Суддя Валерій Борсук визнав Володимира Кухаришена та Миколу Семергєєва винними за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Проте замість реального покарання водій Škoda Octavia отримав три роки іспитового терміну, а водій ВАЗ – рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.