Правоохоронці провели понад 50 санкціонованих обшуків

Правоохоронці Хмельниччини викрили групу місцевих жителів, які організували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Під час обшуків у зловмисників вилучили готову продукцію та обладнання на понад 12 млн грн. Про це у вівторок, 13 січня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронці провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, а також у торгових точках, офісних і складських приміщеннях. Встановлено, що незаконно виготовлену продукцію збували через спеціалізовані магазини без відповідних ліцензій і дозвільних документів.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 60 тис. одиниць нікотину, ароматизаторів і гліцерину, тютюновмісну продукцію з марками акцизного податку сумнівного походження, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та понад 3 млн грн готівки. Загальна вартість вилученого майна перевищує 12 млн грн.

Наразі до суду подали клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Також вирішується питання про призначення судових експертиз.

Досудове розслідування розпочали за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизної продукції, а також легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України). Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.