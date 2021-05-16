Після гучного скандалу минулого року Кіпр скасував програму «золотих» паспортів за інвестиції

Окружний суд кіпрського міста Ларнака розгляне перше кримінальне провадження за фактом незаконного отримання «золотого» паспорта. Офіційні документи видавали у рамках програми надання громадянства Євросоюзу в обмін на інвестиції. Про це пише «Бабель» з посиланням на Sigma Live.

Мова йде про громадянина Ірану Тоні Ньюмана Ібрагіма, який отримав громадянство Кіпру після того, як вкрав 30 млн доларів в іранської армії, чоловіка тепер розшукує Інтерпол. «Золотий» паспорт видали не тільки йому, але й батькам.

Обвинувачення у справі пред’явили п’ятьом людям і чотирьом компаніям. Всього проти них висунули 37 звинувачень, зокрема в підробці документів, наданні фальшивих документів і змові з метою отримання громадянства.

Зауважимо, що Кіпр скасував програму «золотих» паспортів за інвестиції на початку листопада 2020 року після скандалу. ЗМІ писали, що з 2017 до 2019 року влада видавала паспорти іноземцям, які причетні до корупції, відмивання грошей та інших злочинів.

У результаті почалося розслідування, під час якого з’ясувалося, що влада Кіпру незаконно видала понад 3 тис. цих паспортів родичам інвесторів, майже 770 осіб взагалі отримали громадянство ЄС помилково. Ще одна неправильна інтерпретація закону призвела до того, що паспорти отримали керівники іноземних і місцевих компаній, які самі нічого не інвестували, оскільки лише керують компаніями, а не володіють ними.

Золотий паспорт та українці

Розслідувачі Al Jazeera отримали доступ до паспортних даних безлічі осіб, що придбали кіпрський «золотий паспорт». Виявилося, що серед набувачів кіпрського громадянства є велика кількість людей, що підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, в корупції, перебувають у міжнародних санкційних списках тощо.

У переліку покупців «золотих паспортів» були вказані зокрема такі українці:

олігарх Олег Бахматюк , який фігурував у вже закритій справі про виведення грошей з «ВіЕйБі Банку». НБУ у 2014 році видав фінустанові бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн після чого банк «луснув»;

, який фігурував у вже закритій справі про виведення грошей з «ВіЕйБі Банку». НБУ у 2014 році видав фінустанові бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн після чого банк «луснув»; екс-міністр екології Микола Злочевський , який перебуває у розшуку за підозрою у незаконному збагаченні. Злочевський також пропонував керівникам НАБУ та САП 6 млн доларів хабара за закриття його справи

, який перебуває у розшуку за підозрою у незаконному збагаченні. Злочевський також пропонував керівникам НАБУ та САП 6 млн доларів хабара за закриття його справи дружина колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва – Людмила Лебедєва . У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни

. У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни український бізнесмен Вадим Шульман з оточення Ігоря Коломойського, підозрюваний у відмиванні коштів та іншого майна, оголошений у розшук;

з оточення Ігоря Коломойського, підозрюваний у відмиванні коштів та іншого майна, оголошений у розшук; колишній начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України часів президентства Віктора Януковича Анатолій Яковинець, у якого журналісти-розслідувачі знайшли величезні статки з незрозумілим походженням.

Що таке золотий паспорт і як його отримати

На Кіпрі діє держпрограма «Громадянство в обмін на інвестиції», більш відома як «золотий паспорт». За її умовами іноземці можуть отримати паспорт в обмін на інвестиції в економіку, а також в місцевий бізнес і / або нерухомість в розмірі від 2 млн євро.

З лютого 2019 року кандидат на громадянство додатково повинен внести 75 тис. євро у фонд розвитку інновацій Кіпру і стільки ж у фонд будівництва житла для незаможних громадян країни.

Термін отримання громадянства складає від 6 місяців, при цьому постійне проживання в країні не потрібне. Паспорт Кіпру дає можливість в'їжджати без візи в 156 країн світу (у тому числі в країни ЄС), жити, працювати в країні і мати податкові пільги.

За даними дослідження Transparency International і Global Witness, програма отримання громадянства в середньому приносить Кіпру 900 млн доларів щороку.

Кіпрська програма неодноразово критикувалася керівництвом Євросоюзу через побоювання з приводу того, що паспорти купуються за гроші, отримані незаконним способом.