Водій намагався перевезти вживану техніку під виглядом гуманітарки

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники та митники затримали водія вантажівки, мешканця Львівщини, який намагався незаконно завезти в Україну вживані трактор, мотоцикл та інші автотовари під виглядом гуманітарної допомоги.

Як розповіли у вівторок, 1 серпня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 41-річний українець їхав з Іспанії в Україну вантажним автомобілем MAN. Під час проходження контролю водій повідомив, що перевозить гуманітарну допомогу.

Водій фури віз трактор, мотоцикл та інші автотовари, не задекларувавши їх на митниці (фото ДПСУ)

Вантажівку скерували на додаткову перевірку, де прикордонники та митники виявили незадекларований вантаж. Під виглядом гуманітарної допомоги мешканець Львівщини намагався незаконно перемістити вживані трактор, мотоцикл, компресори та шини.

За цим фактом склали протокол. Незадекларовані товари, вартість яких встановлюється, вилучили працівники митниці.