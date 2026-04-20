Інцидент стався на митному пості «Астей»

На українсько-угорському кордоні у 34-річної жительки Берегова виявили незадекларовані 52,6 тис. євро. Валюту вилучили, закарпатці загрожує понад 10 тис. євро штрафу.

Як повідомили у Закарпатській митниці, інцидент стався у неділю, 19 квітня, на митному пості «Астей». Закарпатка на Toyota Land Cruiser Prado перетинала кордон зеленим коридором.

«Коли митники перевірили її позашляховик, то виявили у салоні поліетиленові пакети з валютною готівкою. Крім 10 тис. євро (що не підлягають декларуванню), водійка додатково переміщувала 52,6 тис. євро», – розповіли митники.

Валюту, що за курсом НБУ становить 2,7 млн грн, вилучено. На водійку склали протокол за ч.1 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через кордон). Справу розглядатиме митниця та виноситиме рішення про штрафні санкції – 20% від суми незадекларованої валюти.