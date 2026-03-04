Інцидент стався у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке»

У середу, 4 березня, у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» в автобусі, що прямував з Австрії, виявили партію аксесуарів відомих брендів. Товар вартістю понад 1,8 млн грн вилучили.

Як розповіли у Закарпатській митниці, водій автобуса під час контролю в «червоному коридорі» переконував, що везе лише особисті речі. Втім, під час перевірки багажного відсіку митники виявили дві коробки з жіночими прикрасами.

«Серед дороговартістного товару: жіночі сумочки Gucci, Chanel, Dior, Cеline та Louis Vuitton, вироблені в Італії та Франції, жіноче взуття від Hermеs та ювелірні вироби від Van Cleef & Arpels та Cartier. Після виявлення товару водій пригадав, що віз його з Австрії до Києва на прохання незнайомця», – розповіли митники.

На водія склали протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України (санкція статті передбачає стягнення штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення). Товар на понад 1,8 млн грн вилучили.