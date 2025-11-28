Інцидент стався у пункті пропуску «Ужгород»

На кордоні зі Словаччиною у вантажівці з побутовою технікою виявили понад 1 тис. комплектів посуду Tefal, приховані від декларування. Товар вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці у п’ятницю, 28 листопада, у пункт пропуску «Ужгород» в’їхала вантажівка з посудом та побутовою технікою з Чехії. Товар везли на київське підприємство.

Вага вантажівки з товаром становила 28,1 тонни, що на 3,7 тонни більше заявленого в документах. Після розвантаження митники виявили понад пів тисячі коробок незадекларованого посуду торгової марки Tefal китайського виробництва. За словами водія вантажівки, виявлений товар завантажували у Чехії без його участі.

«Порушником митного законодавства виявився керівник чеської фірми, який подав митниці документи з неправдивими відомостями щодо найменування товарів, їх кількості та маркування. Орієнтовна вартість виявленої партії становить майже 1,5 млн грн», – розповіли митники.

На іноземця склали протокол за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають штраф у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення і їх конфіскацію. Незадекларований посуд вилучили до рішення суду.