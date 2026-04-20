Підрозділи ЗСУ завдали ударів по росіянам, які лізли через газову трубу

Українські військовослужбовці на Курському напрямку зупинили спробу прориву російських солдатів, які рухалися через газову трубу. Також на цьому напрямку окупанти здійснили атаку із використанням легкої техніки, повідомили у пресслужбі угруповання військ «Курськ» у понеділок, 20 квітня.

На відео, яке оприлюднили у пресслужбі угруповання, видно місце, де пролягає місцевий трубопровід, а також моменти ударів по ньому. Також на кадрах видно групу росіян, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ на квадроциклах та мотоциклах.

«Втрати противника:⁠ ⁠ліквідовано: 35,⁠ ⁠поранено: 17,⁠ ⁠знищено: три мотоцикли, чотири квадроцикли», – повідомили у пресслужбі угруповання військ «Курськ».

За ліквідацію російських штурмовиків відповідали бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та суміжні підрозділи.

Нагадаємо, у вересні 2025 року ЗСУ повідомили, що пошкодили та затопили газову трубу, якою росіяни намагалися дістатися до Куп’янська на Харківщині. До того аналітичний центр DeepState заявив, що окупанти зайшли до Купʼянська через лінію трубопроводу, але Генштаб ЗСУ запевнив, що біля міста існує кілька труб, більшість з яких пошкоджена, а решта – під контролем ЗСУ.