Виходи з труб залишаються під вогневим контролем ЗСУ

Збройні Сили України пошкодили та затопили газову трубу, якою росіяни намагалися дістатися до Куп’янська. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування «Північ» у п’ятницю, 19 вересня.

За даними ОК, на Куп’янському напрямку росіяни намагалися накопичувати сили в районі Радьківки та Голубівки. Зокрема, для цього вони використовували магістральний газогін, який проходить по північній околиці Куп’янська через річну Оскіл.

Сили оборони не дозволили проникнення окупантів через трубопровід, пошкодивши та затопивши його. Відео, з перебігом подій на Куп’янську, опубліковане 19 вересня 10-м армійським корпусом, що воює на цьому напрямку, має назву «Втопили ворога в трубі», проте ні ОК «Північ», ні армійський корпус не уточнюють втрат росіян.

Зазначається, що росіяни, намагалися робити переправу через річку Оскіл на човнах. Сили оборони знищили більшість окупантів з артилерії, мінометів та FPV-дронів. Водночас ситуація біля Куп’янська залишається напруженою, зазначили в ОК.

«Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі — черговий воєнний злочин РФ», – повідомили у пресслужбі оперативного командування.

Наразі тривають контрдиверсійні заходи українських підрозділів. Українські бійці блокують та знищують росіян у лісових та дачних масивах, а також на околицях міста. Підрозділам ЗСУ вдалося захопити полонених, проте їхню кількість у пресслужбі ОК не уточнили.

«Бойові дії динамічні – поширювати твердження про їх “повний контроль” – передчасно», – наголосили в ОК «Північ».

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Нагадаємо, 12 вересня DeepState повідомив, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ, використавши газову трубу біля міста. За даними моніторингового проєкту, окупанти використали ту саму тактику, що й під час захоплення Авдіївки і Суджі. У соцмережах також поширили відео, на яких нібито росіяни повзуть по трубі, схожій на газову.

У пресслужбі Генштабу відреагували на повідомлення та заявили, що Куп’янськ та його околиці перебувають під контролем ЗСУ. Там додали, що три з чотирьох труб до Куп’янська були пошкоджені, а одна – перебувала під контролем ЗСУ. Водночас тривають бої на північних околицях міста – там, де за даними 10 армійського корпусу, проходить труба.

Вже 17 вересня в 429 окремому полку безпілотних систем «Ахіллес» повідомили, що українські бійці підірвали газову трубу до Куп’янська. За даними командувача полку, трубу пошкодили артилерією. Підрив труби змусив росіян масштабувати переміщення через річку Оскіл на човнах і плотах.