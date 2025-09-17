Станом на 17 вересня у Куп'янську йдуть вуличні бої

Українські військовослужбовці підірвали газову трубу, якою російські солдати могли пробиратися ближче до Куп’янська в Харківській області. Через це окупанти намагаються масштабувати переміщення через річку Оскіл на човнах і плотах, повідомив 17 вересня «Суспільному» командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За даними Федоренка, українські військові підірвали трубу, якою росіяни могли дістатися ближче до Куп’янська. Раніше Генштаб ЗСУ, реагуючи на повідомлення в мережі про нібито прорив росіян до Куп’янська через газову трубу, повідомляв, що більшість трубопроводів біля міста знищені. Останній трубопровід не вів безпосередньо до Куп’янська та перебував під контролем ЗСУ.

«На поточний момент питання з газовою трубою Силами оборони було вирішене. Її підірвали. Але чи зможе противник другий раз її поновити... Тому що це вже не перший раз, коли виводимо з ладу», – повідомив Юрій Федоренко.

Військовослужбовець додав, що трубопровід розташований на тимчасово окупованих територіях, і тому українські бійці не можуть його викопати. Втім, трубу вдалося пошкодити артилерією.

За даними командира 429 полку, наразі в Куп’янську йдуть вуличні бої з диверсійно-розвідувальними групами. Втім він зазначив, що станом на ранок 17 вересня не можна сказати, що росіяни контролюють якийсь із районів міста.

Нагадаємо, 12 вересня DeepState повідомив, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ, використавши газову трубу біля міста. За даними моніторингового проєкту, окупанти використали ту саму тактику, що й під час захоплення Авдіївки і Суджі. У соцмережах також поширили відео, на яких нібито росіяни повзуть по трубі схожій на газову.

У пресслужбі Генштабу відреагували на повідомлення та заявили, що Куп’янськ та його околиці перебувають під контролем ЗСУ. Водночас росіяни намагаються накопичувати сили на північних околицях міста. Там додали, що три з чотирьох труб до Куп’янська були пошкоджені, а одна – перебувала під контролем ЗСУ.