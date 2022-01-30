У суботу ввечері, 29 січня, у селі Верхня Яблунька, що за кілька кілометрів від Турки, сталася смертельна ДТП. У прес-службі департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що загинув 34-річний чоловік.

Аварія сталася близько 21:30. Через погану погоду 22-річний водій мікроавтобуса Opel Vivaro, не впорався з керуванням та наїхав на пішохода. 34-річний чоловік помер від отриманих травм ще до приїзду швидкої.

І водій, і загиблий є мешканцями села Верхня Яблунька. Поліція відкрила кримінальне провадження і почала встановлювати обставини та причини ДТП.