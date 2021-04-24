Під приводом перевірки технічної справності мотоцикла чоловік сів на нього та поїхав геть

Поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який викрав мотоцикл на Золочівщині. Він начебто хотів придбати мотоцикл, але під приводом перевірки його технічного стану сів на мотоцикл та поїхав геть.

Як повідомила 24 квітня Нацполіція Львівщини, пізно ввечері 21 квітня до поліції звернулася 22-річна мешканка одного з сіл Золочівського району та повідомила, що невідомий чоловік викрав її мотоциклом марки Jawa 350.

Як встановили правоохоронці, що жінка опублікувала в інтернеті оголошення про продаж мотоцикла. На оголошення відгукнувся невідомий чоловік, який зателефонував та прийшов на огляд мотоцикла. Під приводом перевірки технічної справності мотоцикла він сів на нього та поїхав геть.

Невдовзі оперативники встановили особу зловмисника, причетного до незаконного заволодіння транспортним засобом, 25-річного мешканця Золочівського району. Викрадений мотоцикл у нього вилучено.

За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.