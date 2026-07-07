Під час воєнного стану в Україні заборонено полювати

У Перемишлянському районі Львівської області чоловік застрелив двох диких свиней, хоча в області діє заборона на полювання. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Державна екологічна інспекція у Львівській області.

Чоловік полював в темну пору доби на території польових мисливських угідь Перемишлянського районного товариства мисливців і рибалок «Лісівник». Порушення викрили 2 липня державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Львівської області спільно з працівниками поліції та єгерською службою.

Яке покарання за полювання

У Держекоінспекції також повідомили, що порушник правил полювання визнав свою провину та добровільно відшкодував збитки, завдані через смерть кабанів, – ідеться про 80 тис. грн (по 40 тис. за кожного).

Окрім того, його мають притягнути до адміністративної відповідальності через суд, відповідні матеріали інспектори вже скерували у Перемишлянський районний суд. Додамо, що йдеться про порушення ст. 85 Кодексу України про адміністративні порушення – порушення правил використання об’єктів тваринного світу. У цій статті ідеться про полювання без належного дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку полювання.

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Залежно від частини статті порушнику може загрожувати штраф у розмірі від шести до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 102 до 2040 грн.

В Держекоінспекції у Львівській області нагадують, що на Львівщині діє заборона на полювання, а її порушення тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.