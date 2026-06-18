У нацпарку дозволили відстріл хижих тварин без затверджених державою лімітів

Хмельницький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував розпорядження Хмельницької ОВА, яким дозволили відстріл тварин у національному природному парку «Подільські Товтри». Дозвіл поширювався на 241 мисливця.

Як ідеться в рішенні суду від 11 червня, позов подали благодійна організація «Київський еколого-культурний центр» та Асоціація зоозахисних організацій України. Вони просили скасувати розпорядження начальника Хмельницької ОВА від 14 січня 2026 року, яке дозволяло відстріл хижих і так званих шкідливих тварин у господарській зоні нацпарку.

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На підставі цього документа департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОВА видав дозвіл Кам’янець-Подільській районній організації Українського товариства мисливців і рибалок. Відстріл тварин дозволили групі з 241 мисливця на території господарської зони парку в окремі дні тижня.

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У Хмельницькій ОВА наполягали, що діяли в межах своїх повноважень. Представники адміністрації стверджували, що регулювання чисельності хижих тварин є природоохоронним заходом для підтримання екологічної безпеки, а не полюванням.

Однак суд дійшов висновку, що розпорядження видали з порушенням законодавства. Зокрема, перед наданням такого дозволу мав бути затверджений спеціальний ліміт на використання природних ресурсів у межах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства повідомили суду, що жодних звернень щодо погодження відстрілу тварин у «Подільських Товтрах» на 2026 рік не отримували та відповідних лімітів не затверджували.

Також адміністрація нацпарку підтвердила, що не подавала до міністерства документів для погодження відстрілу, не готувала наукових обґрунтувань і не розробляла проєктів лімітів. Окрім цього, в самому розпорядженні не було зазначено, яких саме тварин дозволялося відстрілювати.

Суддя Ярослав Драновський повністю задовольнив позов і скасував розпорядження Хмельницької ОВА. Також із бюджету адміністрації стягнуть 6656 грн судового збору на користь позивачів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

Додамо, що нацпарк «Подільські Товтри» був заснований в 1996 році, він входить до семи природних чудес України. Розташований у межах Камʼянець-Подільського та Хмельницького районів. Згідно з інформацією на YouControl, наразі його керівником є експосадовець Хмельницької ОДА Руслан Якубаш.