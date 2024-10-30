Зубр занесений до Червоної книги України, як рідкісний вид, що перебуває на межі вимирання

На Львівщині під час незаконного полювання браконьєри застрелили та розчленували двох червонокнижних зубрів. Рештки однієї з туш браконьєри намагались спалити. Про це повідомляє Нацпарк «Сколівські Бескиди» 30 жовтня.

Як вказано у повідомленні, працівники нацпарку отримали інформацію про незаконне полювання на зубрів в районі Багнуватської полонини. 29 жовтня служба охорони НПП «Сколівські Бескиди» та НПП «Бойківщина» провели спільний рейд.

Працівники нацпарків виявили розчленовані туші двох зубрів – браконьєри забрали м'ясо тварин, а залишки однієї туші намагались спалити. Територія, на якій виявили факти браконьєрства, відноситься до Зубрицького лісництва, філії Самбірське лісове господарство ДП «Ліси України» і одночасно є мисливськими угіддями ТзОВ «Ведмежа». До межі НПП «Сколівські Бескиди» більше 1500 метрів.

Працівники нацпарків виявили розчленовані туші двох зубрів

Поліцію повідомили про факт незаконного полювання, а також інформацію передали у Держекоінспекцію Львівщини.

Зазначимо, що зубр занесений до Червоної книги України, як рідкісний вид, що перебуває на межі вимирання. На сайті Червоної книги сказано, що станом на 2008 рік в Україні налічували всього близько 200 особин цього виду.