На сонце і комфортну температуру поки чекати не варто

У Львові та у Львівській області в середу, 25 лютого, можливе випадіння мокрого снігу. Про це повідомляють синоптики Львівського регіонального гідрометцентру у фейсбуці.

Впродовж доби 25 лютого у Львівській області буде хмарно з проясненнями, часом – дощ, місцями – з мокрим снігом. Під час опадів можливе погіршення видимості. На дорогах буде ожеледиця. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від двох градусів морозу до трьох градусів тепла.

У Львові в середу, 25 лютого, також можливі дощ і мокрий сніг, буде хмарно, а на дорогах – ожеледиця. Температура повітря в місті впродовж доби становитиме 0 – 2 градуси вище нуля.

Також на всій території області очікується північно-західний вітер швидкістю 9 – 14 м/с.