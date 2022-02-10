Загиблого рибалку витягли на берег водолази

У середу, 9 лютого, під час риболовлі на у селі Дроговиж біля міста Миколаїв на Львівщині загинув 81-річний рибалка.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що 81-річний житель Миколаєва пішов рибалити на озеро «Ткацьке» у селі Дроговиж, провалився під кригу і загинув.

Близько 13:30 очевидці почули крики про допомогу та звернулися до рятувальників і поліції. Однак, врятувати рибалку не вдалося. Його тіло витягли на берег водолази Центральної водолазно-рятувальної служби.