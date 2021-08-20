Тіло чоловіка знайшли за 20 м від берега

19 серпня під час риболовлі у ставку на Львівщині потонув 35-річний чоловік. Його тіло з води дістали рятувальники.

Трагічний випадок трапився у с. Іванівка недалеко від Перемишлян. Рятувальників викликали о 16:29 до місцевого ставка, в якому під час риболовлі на відстані 20 м від берега втопився чоловік. Ставок зарослий очеретом, там багато водоростей.

«Чоловік з дружиною рибалили: дружина з берега, а чоловік на "надувній шині" у воді. Жінка почула його крики про допомогу, почала бігати шукати когось на підмогу. Лише потім викликали рятувальників», — повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини.

Рятувальники за допомогою човна та підручних засобів витягли тіло чоловіка на берег і передали працівникам поліції.

Загиблий — мешканець с. Нараїв Тернопільської області 1986 року народження.