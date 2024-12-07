Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до служби старшого солдата Олександра Ф., який відлучився з військової частини на один день. Йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився у жовтні 2024 року. Старшого солдата Олександра Ф. звинуватили у недбалому ставленні до своїх обов’язків, бо він без поважних причин був відсутній у військовій частині один день. Щодо нього склали протокол про адмінправопорушення.

На розгляд справи у суді солдат не прийшов та не подавав жодних клопотань. У судовій постанові не має пояснень військового про причини його вчинку.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та призначив Олександру Ф. покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову суду ще можна оскаржити в апеляції.