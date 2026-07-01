На Львівщині підполковник змушував військових працювати поза службою
Суд призначив підполковнику два роки службового обмеження
Самбірський суд визнав винним підполковника, який, перебуваючи на посаді заступника командира військової частини, наказував п'ятьом підлеглим поза військовою частиною виконувати роботи, не пов'язані з військовою службою. Попри відсутність на службі, військовослужбовці продовжували отримувати зарплату та премії. Суд присудив підполковнику два роки службового обмеження.
Як йдеться у вироку, упродовж січня 2023 року – вересня 2025 року підполковник наказував пʼятьом підлеглим поза межами військової частини виконувати роботи, які неповʼязані з військовою службою. Однак які саме роботи вони виконували, у вироку та в попередніх ухвалах не зазначено. Водночас за цей період військовим виплатили понад 564 тис. грн зарплатні та премій.
У суді підполковник повністю визнав свою вину.
Спочатку суддя призначив підполковнику два роки позбавлення волі, однак замінив це покарання на два роки службового обмеження для військовослужбовців. Протягом цього часу з його зарплати щомісяця відраховуватимуть 20% у дохід держави.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Також до набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід – заставу в розмірі понад 1 млн грн.