Самбірський суд визнав винним підполковника, який, перебуваючи на посаді заступника командира військової частини, наказував п'ятьом підлеглим поза військовою частиною виконувати роботи, не пов'язані з військовою службою. Попри відсутність на службі, військовослужбовці продовжували отримувати зарплату та премії. Суд присудив підполковнику два роки службового обмеження.

Як йдеться у вироку, упродовж січня 2023 року – вересня 2025 року підполковник наказував пʼятьом підлеглим поза межами військової частини виконувати роботи, які неповʼязані з військовою службою. Однак які саме роботи вони виконували, у вироку та в попередніх ухвалах не зазначено. Водночас за цей період військовим виплатили понад 564 тис. грн зарплатні та премій.

У суді підполковник повністю визнав свою вину.

Спочатку суддя призначив підполковнику два роки позбавлення волі, однак замінив це покарання на два роки службового обмеження для військовослужбовців. Протягом цього часу з його зарплати щомісяця відраховуватимуть 20% у дохід держави.

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Також до набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід – заставу в розмірі понад 1 млн грн.