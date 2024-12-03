Яворівський районний суд Львівщини визнав винним військового Владислава С. у недбалому ставленні до служби. Він відлучився з військової частини без дозволу та був відсутній один день. Військовому суд призначив 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок стався наприкінці серпня 2024 року. Владислав С. проходив курси перепідготовки та підвищення кваліфікації. У матеріалах вказано, що він без поважних причин відлучився з військової служби на один день.

Військовий визнав свою провину у адмінправопорушення, але у постанові не вказані причини його вчинку. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали, визнала його винним у недбалому ставленні до служби та призначила 17 тис. грн штрафу.