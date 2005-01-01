На Львівщині внаслідок наїзду 21-річну жінку госпіталізували із перелом рук

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 12:284000

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У с. Великий Лужок у Старосамбірському районі Львівщини у понеділок, 26 березня, близько 22:00 автомобіль Daewoo Nexia скоїв наїзд на 21-річну місцеву мешканку.

Внаслідок наїзду дівчину з діагнозом «перелом передпліч» госпіталізували, повідомив відділ комунікацїі поліцїі Львівської області.

За кермом автомобіля, який вчинив ДТП, перебував 33-річний мешканець Пустомитівського району. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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