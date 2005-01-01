Львів’янин збив літню жінку на трасі Тернопіль-Львів

22 березня у Золочівському районі 38-річний львів’янин на Chevrolet Lacetti збив літню жінку. 75-річну жінку-пішохода з травмами госпіталізували у лікарню.

ДТП трапилась близько 9:55 в селі Ясенівці Золочівського району на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава Руська».

«Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, закритої черепно-мозкової травми, перелому кісток тазу та була госпіталізована в Золочівську ЦРЛ», ‒ розповіли у поліції.

Поліція з’ясовує обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.