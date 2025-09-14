На Львівщині внаслідок зіткнення з відбійником загинув 26-річний мотоцикліст
У суботу, 13 вересня, на Львівщині у ДТП загинув мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
ДТП трапилася близько 19:20, на автодорозі біля села Більче Стрийського району. 26-річний водій мотоцикла Yamaha, мещканець села Болоня Стрийського району, зіткнувся з відбійником.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла, від отриманих травм, загинув на місці події. Обставини події встановлюють.
