У суботу, 13 вересня, на Львівщині у ДТП загинув мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 19:20, на автодорозі біля села Більче Стрийського району. 26-річний водій мотоцикла Yamaha, мещканець села Болоня Стрийського району, зіткнувся з відбійником.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла, від отриманих травм, загинув на місці події. Обставини події встановлюють.