На Львівщині зіткнулись два мікроавтобуси

Шестеро людей постраждали, водійка одного авто госпіталізована

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 11:071250

До теми

16 березня на автодорозі М-09 сполученням Тернопіль – Львів – Рава-Руська у місті Рава-Руська Жовківського району на Львівщині зіткнулись два автомобілі. Шестеро людей постраждали, водійка мікроавтобуса госпіталізована. Про це 17 березня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП трапилась близько 11:10. 39-річна жителька села Річки Жовківського району за кермом мікроавтобуса Opel Vivaro виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась із автомобілем Volkswagen LT, за кермом якого був 31-річний житель Тернопільської області.

Внаслідок ДТП водійка Opel Vivaro отримала забій грудної клітки та тулуба зліва, її госпіталізували в Рава-Руську міську лікарню. Ще п’ять людей отримали незначні ушкодження і після огляду лікарі швидкої допомоги відпустили їх.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Внаслідок зіткнення двох легковиків на Львівщині постраждали п’ятеро людей ZAXID.NET
У Львові зіткнулись три автомобілі ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук