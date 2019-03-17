На Львівщині зіткнулись два мікроавтобуси

16 березня на автодорозі М-09 сполученням Тернопіль – Львів – Рава-Руська у місті Рава-Руська Жовківського району на Львівщині зіткнулись два автомобілі. Шестеро людей постраждали, водійка мікроавтобуса госпіталізована. Про це 17 березня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП трапилась близько 11:10. 39-річна жителька села Річки Жовківського району за кермом мікроавтобуса Opel Vivaro виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась із автомобілем Volkswagen LT, за кермом якого був 31-річний житель Тернопільської області.

Внаслідок ДТП водійка Opel Vivaro отримала забій грудної клітки та тулуба зліва, її госпіталізували в Рава-Руську міську лікарню. Ще п’ять людей отримали незначні ушкодження і після огляду лікарі швидкої допомоги відпустили їх.