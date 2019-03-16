У Львові зіткнулись три автомобілі

Унаслідок ДТП постраждала 45-річна жінка

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 18:485000

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16 березня у Львові трапилась потрійна ДТП. Одна людина постраждала. Про це повідомила «Варта1».

Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

ДТП трапилась близько 17:00 на перехресті вулиць Трускавецької та Кульпарківської. Зіткнулись два автомобілі Volkswagen та автомобіль Renault.

Фото «Варта1»

У ДТП травмувалась 45-річна жінка, її госпіталізували.

Обставини події з'ясовують.

До слова, 15 березня у ДТП на автодорозі М-10 сполученням «Львів – Краковець» постраждали п'ятеро людей, двоє з яких опинилися в лікарні.

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