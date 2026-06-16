Військового затримали під час отримання хабаря

На Одещині на вимагання хабаря затримали військовослужбовця. Він пропонував вплинути на рішення ВЛК щодо мобілізованого, щоб його звільнили від служби, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у вівторок, 16 червня.

За даними слідства, 33-річний офіцер батальйону резерву у червні 2026 року запропонував одному з військових врегулювати питання з повторним проходженням ВЛК та звільнитися з військової служби. Він стверджував, що може вплинути на посадовців комісії та скасувати рішення щодо придатності чоловіка до військової служби.

За 23 тис. доларів офіцер обіцяв, що військовий отримає підробні медичні висновки, які дозволять йому звільнитися з лав ЗСУ.

Офіцера затримали на Одещині під час отримання хабаря. Під час слідчих дій у нього вилучили гроші, мобільний телефон та авто. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (хабарництво) та помістили під цілодобовий домашній арешт.

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Нагадаємо, 16 червня підозру у пропозиції дати хабаря правоохоронцям викрили співробітника СБУ. Він пропонував за 150 тис. доларів врегулювати кримінальне провадження щодо підприємства на Запоріжжі.