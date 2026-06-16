Посадовцю повідомили про підозру у підбуренні до хабаря

НАБУ і САП повідомили співробітнику СБУ про підозру у підбуренні до хабаря представника бізнесу. За 150 тис. доларів правоохоронець пропонував закрити кримінальну справу, повідомили у пресслужбі НАБУ у вівторок, 16 червня.

За даними слідства, у травні 2025 року на одному з підприємств у Запоріжжі відбувся обшук, під час якого правоохоронці вилучили готівку на понад 6 млн грн. Керівник компанії вирішив зʼясувати причину обшуків через свого знайомого, а той, своєю чергою, звернувся до підозрюваного працівника СБУ.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що співробітник Служби безпеки замість пояснень запропонував розвʼязати проблему за допомогою хабаря.

«Спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми. Згодом за 150 тис. доларів службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

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Співробітнику СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на вчинення кримінального правопорушення), ч. 4 ст. 27 ККУ, ч. 3 ст. 369 ККУ (хабарництво). Наразі триває досудове розслідування.