На пішохідному переході на вул. Зеленій у Львові бетоновоз збив жінку

ДТП трапилась на нерегульованому пішохідному переході на вул. Зеленій, 131

Вранці у четвер, 10 січня, на вул. Зеленій поблизу будинку №131 бетоновоз збив пенсіонерку. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, 70-річну жінку з травмами госпіталізували у лікарню.

ДТП трапилась приблизно о 10:30 на нерегульованому пішохідному переході на вул. Зеленій. 25-річний львів’янин, керуючи бетоновозом, збив 70-річну жінку, що переходила дорогу по переході. Пенсіонерка є мешканкою Львова, її госпіталізували у лікарню. Наразі невідомо, які саме травми вона отримала.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).