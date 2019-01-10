На пішохідному переході на вул. Зеленій у Львові бетоновоз збив жінку
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 14:1813700
ДТП трапилась на нерегульованому пішохідному переході на вул. Зеленій, 131
Вранці у четвер, 10 січня, на вул. Зеленій поблизу будинку №131 бетоновоз збив пенсіонерку. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, 70-річну жінку з травмами госпіталізували у лікарню.
ДТП трапилась приблизно о 10:30 на нерегульованому пішохідному переході на вул. Зеленій. 25-річний львів’янин, керуючи бетоновозом, збив 70-річну жінку, що переходила дорогу по переході. Пенсіонерка є мешканкою Львова, її госпіталізували у лікарню. Наразі невідомо, які саме травми вона отримала.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter