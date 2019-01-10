На пішохідному переході на вул. Зеленій у Львові бетоновоз збив жінку

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:1813700

До теми

На пішохідному переході на вул. Зеленій у Львові бетоновоз збив жінку
фото очевидців
ДТП трапилась на нерегульованому пішохідному переході на вул. Зеленій, 131

Вранці у четвер, 10 січня, на вул. Зеленій поблизу будинку №131 бетоновоз збив пенсіонерку. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, 70-річну жінку з травмами госпіталізували у лікарню.

ДТП трапилась приблизно о 10:30 на нерегульованому пішохідному переході на вул. Зеленій. 25-річний львів’янин, керуючи бетоновозом, збив 70-річну жінку, що переходила дорогу по переході. Пенсіонерка є мешканкою Львова, її госпіталізували у лікарню. Наразі невідомо, які саме травми вона отримала.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Суддя Львівського апеляційного суду Іван Гуцал на смерть збив пішохода ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук