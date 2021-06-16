У середу, 16 червня, у Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку активісти розгорнули величезний прапор кримських татар. На ньому львів’яни та гості міста могли записати своє побажання для кримчан. Також прапор відправлять до інших міст України. Учора акція вже відбулася у Києві, а у четвер, 17 червня, підписати прапор можна буде в Одесі. А 26 червня його запустять на повітряних кулях від адмінкордону в бік окупованого півострова.

Акцію ініціювали кримські активісти, які зараз проживають у Львові. Кожен охочий міг написати своє послання мешканцям Криму. Також до висловлення підтримки долучалися люди з-за кордону, які передавали свої побажання через соцмережі.

«Сьогодні у Львові – історична подія: вже восьмий рік поспіль ми будемо відзначати День кримсько-татарського прапора. Для нас це один із найважливіших символів. Особливо це актуально зараз, коли наша Батьківщина окупована», – розповів Енвер Бакіров, представник кримсько-татарської громади.

Прапор, розмір якого приблизно 10×10 м, пошили волонтери з Краматорська. Вони допомагають українській армії від початку російсько-української війни.

А 26 червня, коли відзначають День кримськотатарського прапора, стяг зі словами підтримки прив’яжуть до великих повітряних куль та запустять на півострів із адміністративного кордону Криму та материкової частини України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter