Поліцейські 11 січня 2024 року провели обшуки в Олега Даніва

Богородчанський районний суд визнав винним Олега Даніва у незаконному полюванні, призначив рік пробаційного терміну та конфіскував рушницю. Обвинувачений має сплатити заповіднику «Чорний ліс» 494 тис. грн матеріальної шкоди та витрат за правову допомогу. У вироку йдеться, що Олег Данів 11 січня 2024 року з мисливської рушниці вбив оленя.

Інцидент трапився неподалік села Нивочин Старобогородчанської територіальної громади. Обвинувачений розібрав тушу тварини та завіз її додому у село Завій. Того ж дня до нього приїхали поліцейські та вилучили частини вбитого оленя. У матеріалах справи йдеться, що шкода за вбивство тварини становить 479 тис. грн.

Під час судових засідань Олег Данів повністю визнав провину та розкаявся. Він зазначив, що не виплатив матеріальну шкоду, оскільки зараз ніде не працює.

Суддя Вадим Решетов визнав винним Олега Даніва у незаконному полюванні (ч. 1 ст. 248 ККУ) та призначив рік пробаційного нагляду, згідно з яким обвинувачений має повідомляти про зміну місця проживання, працевлаштуватися та не виїжджати з України. В Олега Даніва також конфіскували мисливську рушницю МР-43. Крім цього, він сплатить заповіднику «Чорний ліс» 479 тис. грн матеріальної компенсації та 15 тис. грн витрат на правову допомогу. Державі Олег Данів компенсує 9,5 тис. грн витрат за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення та запровадження воєнного стану на всій території України заборонене полювання.