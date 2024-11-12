Поліцейські шукають браконьєрів, які застрелили п'ять кабанів на Львівщині
Туші двох кабанів знайшли біля села Горбачі, що за приблизно 35 км від Львова
Прокуратура та поліція розпочали розслідування незаконного полювання на диких кабанів на території польових угідь поблизу села Горбачі Львівського району. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 12 листопада, розповіла, що браконьєри залишили в полі дві туші кабанів.
«Зі слів очевидців, браконьєри вбили всього п’ять диких кабанів, туші трьох з яких забрали. Прокурори Пустомитівської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом незаконного полювання (ч. 2 ст. 248 ККУ)», – йдеться у повідомленні.
Пресслужба поліції повідомила, що досудове розслідування розпочали через звернення місцевих мешканців, які й знайшли туші двох кабанів. Наразі прокурори та поліцейські документують злочин. Винуватцям загрожує штраф, обмеження або ж позбавлення волі до п'яти років.
Додамо, що на всій території України з початку запровадження воєнного стану заборонене полювання.