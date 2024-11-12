Туша одного з кабанів, яку знайшли місцеві мешканці

Прокуратура та поліція розпочали розслідування незаконного полювання на диких кабанів на території польових угідь поблизу села Горбачі Львівського району. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 12 листопада, розповіла, що браконьєри залишили в полі дві туші кабанів.

«Зі слів очевидців, браконьєри вбили всього п’ять диких кабанів, туші трьох з яких забрали. Прокурори Пустомитівської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом незаконного полювання (ч. 2 ст. 248 ККУ)», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба поліції повідомила, що досудове розслідування розпочали через звернення місцевих мешканців, які й знайшли туші двох кабанів. Наразі прокурори та поліцейські документують злочин. Винуватцям загрожує штраф, обмеження або ж позбавлення волі до п'яти років.

Додамо, що на всій території України з початку запровадження воєнного стану заборонене полювання.