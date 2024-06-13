Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби через сімейні обставини – йому потрібно доглядати за бабусею.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, мобілізований під час воєнного стану солдат хоче звільнитись із військової служби у запас через необхідність доглядати за бабусею, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребує постійного стороннього догляду.

У військовій частині відмовились звільнити солдата зі служби. Офіційні причини – відсутністю висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про те, що жінка потребує постійного догляду, та доказів про те, що немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Солдат не погодився із відмовою та разом із адвокатом звернувся до суду.

Справу розглянув суддя Віталій Кафарський, який дослідив аргументи сторін та надані у цій справі матеріали. Він вважає, що висновок ЛКК підтверджує необхідність стороннього догляду за бабусею позивача. Окрім цього, позивач надав акт обстеження матеріально-побутових умов, який склав виконавчий комітет селищної ради. У документі вказано, що позивач доглядає за своєю бабусею та немає інших осіб, які б могли здійснювати такий догляд.

Суддя розглянув позов та задовольнив його, зобов’язавши військову частину звільнити солдата з військової служби в запас на підставі пп. «г» п.2 ч.4 ст.26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно військовий, який після важкого поранення не отримав додаткові виплати, зобов’язав військову частину виплатити їх через суд. Військова частина не виплачувала додаткові 100 тис. грн протягом кількох місяців. Інший призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали.