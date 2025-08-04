До пошукової операції залучили рятувальників, правоохоронців та лісників

У Надвірнянському районі тривають пошуки 43-річної жительки села Красне Марії Типусяк, яка зникла разом з донькою. До пошуків залучили правоохоронців, рятувальників та місцеве населення.

Як повідомили у ДСНС України в Івано-Франківській області, ввечері 1 серпня жінки пішли в напрямку лісу і зв’язок з ними обірвався. До пошукової операції залучили гірських рятувальників з Яремчі та Ворохти, а також кінологів з собаками, поліцейських, лісників та місцевих мешканців.

«3 серпня неподалік селища Делятин, пошуково-рятувальні підрозділи виявили доньку – дівчину 2007 року народження, яку одразу передали медикам для надання необхідної допомоги», – зазначили в ДСНС.

У понеділок, 4 серпня, у коментарі ZAXID.NET керівниця сектору комунікації поліції Івано-Франківської області Христина Максимчак зазначила, що пошуки матері ще тривають. Слідчі відкрили провадження за ст. 115 ККУ з поміткою «зникла безвісти». Станом на 11:20, окрім правоохоронців, до пошуків прикарпатки залучені 18 рятувальників із технікою та БпЛА.

«Прикмети Марії Типусяк: ріст – 175 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, чорне із сивиною, має психічні розлади. Одягнена у чорну кофту та штани чорного кольору», – зазначили правоохоронці.

Марія Типусяк є жителькою села Красне, Надвірнянського району. Фото поліції

Усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження прикарпатки, просять телефонувати на лінію «102» або у відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 067-497-17-87, 097-983-21-32, 067-336-27-75, 066-98-97-515.