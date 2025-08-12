Інцидент стався на вул. Євгена Коновальця у Калуші

Калуський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Богдана Мориса винним в опорі правоохоронцям і призначив йому рік позбавлення волі.

Як йдеться у вироку, який винесли 7 серпня, інцидент стався опівночі 8 травня 2025 року на вул. Євгена Коновальця у Калуші. Патруль Національної гвардії зупинив Богдана Мориса, який в комендантську годину повертався додому. Обвинувачений відмовився надавати свої документи та почав тікати, а коли його зупинили, розпилив сльозогінний газ в обличчя нацгвардійцям.

У судовому засіданні Богдан Морис визнав свою вину, підтвердивши всі обставини події, та попросив суворо його не карати. Окрім визнання вини, суд також врахував, що обвинувачений вже був раніше судимий за крадіжку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Сухарник визнала прикарпатця винним в опорі правоохоронцям і призначила йому рік ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.