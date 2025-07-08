Обвинувачений відмовився застосовувати зброю і їхати у Слов'янськ

Коломийський міськрайонний суд визнав уродженця Дніпра Ігоря Носенка винним у непокорі. За відмову виконати наказ командира через релігійні переконання солдату призначили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 червня, у грудні 2024 року Ігор Носенко відмовився виконувати наказ командира про виїзд в район виконання завдань у м. Слов’янськ Донецької області.

Під час судового засідання військовослужбовець вину не визнав і пояснив, що через релігійні переконання не може служити у війську та застосовувати зброю. Сказав, що є членом Церкви адвентистів сьомого дня з 2013 року і попросив виправдати його.

Захисниця Ігоря Носенка також наголосила, що обвинувачений не погоджувався з мобілізацією, однак не ухилявся від неї та самовільно не залишив військову частину. Під час суду обвинувачений категорично відмовився від пропозиції прокурора звільнити його від кримінальної відповідальності за умови продовження проходження військової служби.

«На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов`язку усіма громадянами України, незалежно від їх віросповідання», – зазначено у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Калинюк визнав Ігоря Носенка у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану, і призначив йому 5 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.