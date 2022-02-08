Організаторам «реабілітаційних центрів» загрожує до десяти років позбавлення волі

На Прикарпатті правоохоронці викрили чотири незаконні «реабілітаційні центри», де під виглядом надання медичної допомоги від алко- та наркозалежності незаконно утримували 50 людей. За курс реабілітації родичі хворих змушені були платити до 10 тис. грн. Поліцейські затримали чотирьох організаторів та звільнили людей, повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області у вівторок, 8 грудня.

За версією слідства, організатор та троє спільників створили та забезпечували функціонування закладів закритого типу під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної та алкогольної залежностей.

«Вони викрадали хворих та примусово утримували в умовах ізоляції протягом тривалого часу, а їх родичам повідомляли неправдиву інформацію про лікування та умови утримання у «реабілітаційних центрах». За «лікування» хворого вони отримували від семи до десяти тисяч гривень на місяць. При цьому до людей застосовували погрози та психологічне насильство», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Івано-Франківської області.

Під час розслідування правоохоронці провели 4 обшуки у приміщеннях, з яких звільнили 50 людей, вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, документацію, лікарські засоби та 2 автомобілі. Чотирьох організаторів так званих «реабілітаційних центрів» затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.