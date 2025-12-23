Загальна площа нелегальних плантацій становила понад 12 гектарів

Детективи БЕБ викрили групу мешканців Коломийського району, які налагодили повний цикл незаконного виробництва тютюну – від вирощування, ферментації, сушіння та подрібнення тютюнової сировини до збуту готової продукції на території різних регіонів України. Загальна площа нелегальних плантацій становила понад 12 гектарів.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки у вівторок, 23 грудня, тютюн продавали без дозвільних документів, пересилаючи поштовими відправленнями. Щотижневі обсяги незаконного виготовлення тютюну становили до 500 кг готової продукції.

«Підозрювані займались тютюновим бізнесом, не маючи на це жодних дозвільних документів. Під час обшуків вилучено понад 8 тонн тютюнової сировини та тютюну, обладнання для його виготовлення, а також автомобілі, мобільні телефони та тіньову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого майна складає понад 3,5 млн грн», – зазначили в БЕБ.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч 1. ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів) та ч.1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку). Санкція статей передбачає до 7 років ув’язнення.