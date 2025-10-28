Сигарети продавали на території Прикарпаття та в сусідніх областях

Правоохоронці оголосили підозри чотирьом мешканцям Коломийського району, які незаконно виготовляли та продавали сигарети. Під час обшуків у них вилучили 5 станків і понад 600 тис. контрафактних сигарет на 3 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 28 жовтня, підозрювані без ліцензій на виробництво тютюнових виробів та права на торгівлю ними налагодили в орендованих приміщеннях і власних господарствах незаконне виготовлення сигарет на двох автоматизованих лініях. Сигарети продавали на території Прикарпаття та в сусідніх областях.

«Правоохоронці вилучили 5 станків для незаконного виробництва, 648 тис. контрафактних сигарет, 1200 кг подрібненого тютюну, 300 кг листя тютюну, 1,3 млн сигаретних гільз та 12 тис. зіп-пакетів для фасування продукції. Вартість вилученого – близько 3 млн грн», – розповіли у прокуратурі.

Чотирьом учасникам групи оголосили підозри за ч. 1, 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів). Санкції статей передбачають до 5 років ув’язнення.