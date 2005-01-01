На Сихові нетверезий водій пошкодив три автомобілі

Водій у стані алкогольного сп'яніння спричинив дві ДТП на Сихові

У неділю, 24 березня, рано-вранці водій автомобіля Volkswagen Passat повідомив, що його автомобіль пошкодив водій Volkswagen Golf, здійснюючи рух заднім ходом на проспекті Червоної Калини, після чого поїхав геть.

На місці події водій автомобіля Volkswagen Passat розповів, що попереду нього їхав Volkswagen Golf і неадекватно поводив себе на дорозі. Він маневрував і не давав змоги, за словами заявника, здійснити випередження. Згодом водій згаданого автомобіля начебто без причини зупинився і здійснив рух заднім ходом, чим спричинив дорожньо-транспортну пригоду, потім поїхав геть. Потерпілий повідомив правоохоронцям фрагмент номера і колір автомобіля. Інспектори оформили розшукову ДТП, повідомила Патрульна поліція Львівської області.

За деякий час патрульні отримали виклик про ще одне ДТП на Сихові. Цього разу автомобіль Volkswagen Golf в’їхав у два припарковані автомобілі на вул. Скрипника.

На згаданому автомобілі патрульні помітили характерні ушкодження заднього бампера. Колір та фрагмент номера теж свідчили про причетність цього автомобіля до попереднього ДТП.

У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. В присутності свідків він пройшов перевірку на пристрої драгер, який показав вміст алкоголю у крові у 2,05 проміле. Відносно водія склали протокол за втечу з місця ДТП та за скоєні аварії, а також протокол за керування в нетверезому стані.

Загалом за минулу добу патрульні у Львові склали 11 протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.