У ДТП ніхто не постраждав

У неділю, 9 листопада, на Сихові у Львові зіткнулися трамвай №8 і автобус №53. Про це повідомили у Львівській міській раді, зазначивши, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Аварія трапилася приблизно о 14:30 на вул. Вернадського. Обидва транспортні засоби були без пасажирів, тому ніхто не постраждав, зокрема водії.

«За попередньою інформацією, водій автобуса №53 сполученням Галицьке перехрестя - Санта Барбара під час розвороту не пропустив трамвай №8, що курсував за маршрутом площа Соборна - вулиця Вернадського», – зазначили у ЛМР.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, обставини ДТП зʼясовувала поліція. У патрульній поліції уточнили, що водії відмовились від оформлення ДТП.