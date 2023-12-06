Гранати зловмисник заховав сред домашніх закруток

На Тернопільщині поліцейські викрили жителя Харкова, який незаконно продавав різну вогнепальну зброю, вибухівку та набої. Чоловік покупців шукав через інтернет, а куплені ними товари відправляв в посилках через пошту. Харків’янина затримали і помістили під цілодобовий домашній арешт.

В поліцію Тернопільщини повідомили про те, що житель з Харкова, який переїхав в області, продає вогнепальну зброю. Чоловік продаж заборонених предметів організував через інтернет. Оперативники розшукали сайт та оголошення харків’янина і провели контрольну закупку.

Правоохоронці з’ясували, що продавцем вогнепальної зброї та вибухівки виявився 49-річний чоловік, який проживав в Чортківському районі. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та в гаражі, яким він користується, було виявлено цілий арсенал. Деяку зброю чоловік навіть тримав серед домашніх закруток. Також правоохоронці встигли задокументувати декілька фактів продажу набоїв, гранат та вибухівки.

«Реалізація відбувалася через поштового перевізника. Зловмисник не думав про безпеку інших людей, адже в посилки клав предмети, зокрема, гранати, котрі могли детонувати через необережне поводження. Поліцейські задокументували продаж п’яти вибухонебезпечних предметів та декілька десятків боєприпасів», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 6 грудня.

Під час обшуків поліцейські вилучили 9 гранат, 27 підривачів різного типу до реактивних систем залпового вогню, більше сотні набоїв різного калібру, порох, автомат Калашникова, магазин до нього та майже 40 набоїв, 20 предметів, схожих на дистанційні труби до артилерійських систем. Вилучені предмети фахівці оцінили як надзвичайно небезпечні, що потребують негайного знищення в полігонних умовах.

Слідчі Чортківського районного відділу поліції повідомили харків’янину про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк до семи років.