Мешканець Івано-Франківська приїхав в Чернівці на дискотеку і вирішив таким чином помститися місецвим за образи

Жителя Івано-Франківська засудили до трьох років в’язниці за те, що він в Чернівцях обстріляв автомобіль з вогнепальної зброї. Чоловік так хотів помститися місцевим за суперечку в барі нічного клубу. В результаті переплутав транспортні засоби і обстріляв авто працівників Чернівецького тролейбусного авто. Як наслідок поранення отримала пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, та водій. В суді франківчанин після заслуховування доказів, визнав свою провину.

Замах на вбивство двох буковинців стався вранці 14 жовтня 2021 року. Правоохоронці встановили, що 22-річний житель Івано-Франківська приїхав в Чернівці разом з кількома друзями та знайомими. Вони пішли в розважальний заклад. Там за сусіднім столиком в барі їх образила інша компанія. Молодик вирішив їм помститися, наздогнавши їх тоді, коли вони вже сіли в автомобіль ВАЗ і поїхали.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 22-річний франківчанин разом з двома знайомими перебував о 5:20 14 жовтня на вул. Вишиваного в Чернівцях. Обвинувачений побачивши, що по вулиці рухається автомобіль марки ВАЗ 2101, вирішив його зупинити. Для цього він, тримаючи у руках мисливські рушниці, разом з спільниками вийшов на проїжджу частину.

«Водій авто побачив, що на нього наставили рушниці, проігнорував вимоги щодо зупинки і почав швидше їхати. Під час того, як він об’їжджав трьох чоловіків зі зброєю, в цей момент обвинувачений та його спільники вистрілили в авто 4 рази», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 20 листопада.

В результаті поранення отримали водій та пасажирка, які виявилися працівниками Чернівецького тролейбусного депо і, які вранці їхали на роботу.

Обвинувачений в судовому засіданні свою вину визнав та пояснив, що пострілів він не здійснював, але він хотів провчити компанію, яка висловлювалася про нього образливо. Тому він та його спільники почали переслідувати авто. Потім вони зупинилися і в який момент почули постріли за 100-105 метрів від місця зупинки.

Однак правоохоронці під час огляду автомобілів знайшли в нього рукавиці, на яких залишилися залишки пороху від відпрацьованих гільз. Суд заслухав свідків, прокурора, обвинуваченого та його адвоката і виніс вирок – призначити чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.