Стрільцю загрожує позбавлення волі до 7 років

На Буковині чоловік прийшов в гості до своїх знайомих, посперечався з ними і вистрілив у двох товаришів зі своєї мисливської рушниці. Про двох буковинці, які мають вогнепальні поранення в поліцію повідомили лікарі місцевої медустанови. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за вчинення хуліганства.

Конфлікт між 29-річним жителем Сторожинця та двома його знайомими трапився 18 листопада в селі Глибочок Великокочурівській громаді. Однак в поліції Буковини про хуліганські дії чоловіка і вогнепальне поранення двох людей повідомили лише 21 листопада.

Після дзвінка медиків з місцевої лікарні слідчо-оперативна група виїхала в населений пункт, де стався конфлікт, опитала потерпілих, свідків та очевидців події. Правоохоронці з’ясували, що того вечора, двоє мешканців Сторожинця гостювали у 36-річного жителя села Глибочок та розпивали алкогольні напої. Під час конфлікту, що виник між чоловіками, 29-річний житель міста Сторожинець, перебуваючи на вулиці біля домогосподарства товариша, взяв гладкоствольну рушницю та здійснив декілька пострілів у напрямку буковинців. Після скоєного правопорушник втік з місця вчинення злочину.

«Лікарі госпіталізували потерпілих віком 36 і 42 роки для надання необхідної медичної допомоги. З місця події поліцейські вилучили докази вчинення протиправних дій та направили їх на дослідження», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 21 листопада.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські з’ясували, що буковинець має дозвільні документи на зброю. Правоохоронці оперативно розшукали стрільця та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної зброї). Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Також слідчі поліції звернулася до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.