Зборівський районний суд оштрафував мешканця села Кальне за те, що його син порушив самоізоляцію і пішов до школи. За невиконання батьківських обов'язків чоловіка оштрафували на 850 грн, окрім яких той має ще оплатити 454 грн судового збору. Суд вирішив, що хворий на ковід чоловік не доклав достатніх зусиль для того, аби контактні особи з його сім'ї не покидали помешкання.

Про штраф мешканцю села Кальне стало відомо із постанови Зборівського райсуду від 26 жовтня. У ній вказано, що коронавірусу у батька сімейства лабораторно підтвердили 14 вересня 2021 року, після чого сімейна лікарка повідомила чоловіку, що він із членами сім'ї повинні відбути 14-денну самоізоляцію. Втім, уже через два дні після цього син чоловіка пішов на уроки в місцеву школу.

«Чоловік неналежно виконував свої обов'язки щодо виховання, внаслідок чого той, перебуваючи із 14 вересня на самоізоляції о 08:45 16 вересня прийшов у школу села Кальне, чим вчинив адміністративне правопорушення», – йдеться у постанові суду.

Там уточнюється, що прийшовши до школи дев'ятикласник порушив правила дотримання карантину і мав би сплатити від 1700 до 3400 грн штрафу. Але оскільки той не досягнув віку, з якого настає адмінвідповідальність, то оштрафувати вирішили батька. Сам чоловік під час судового засідання заявив, що вважає, що похід сина в школу не спричинив комусь якихось негативних наслідків, хоча вину частково визнав.

Відтак суддя Зборівського райсуду Валерій Снігурський визнав винним чоловіка у невиконанні батьківських обов'язків і присудив йому мінімально передбачений статтею штраф у 850 грн. Окрім цього, чоловік має сплатити ще 454 грн судового збору. Додамо, що постанова суду ще не набрала законної сили, оскільки засуджений батько має ще час подати на неї апеляцію.